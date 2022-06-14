Канье Уэст обвинил adidas в плагиате

Исполнитель и дизайнер марки Yeezy Канье Уэст сделал пост в Instagram, в котором обвинил adidas в копировании его идей и несоблюдении контракта. Об этом сообщает Complex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Канье Уэст разместил в своем аккаунте фото новых резиновых тапок adidas модели Adilette 22 Slides. Редизайн нового варианта обуви, по словам представителей компании, был вдохновлен "3D-рельефом и экспедициями людей на Марс". Но, по мнению Уэста, это "вопиющее копирование" его тапок Yeezy Slide, которые он выпускает совместно с adidas.

В посте он обратился к генеральному директору бренда Касперу Рорстеду: "Я больше не потерплю этого вопиющего копирования. За всю культуру кроссовок... Это для всех, кто хочет выразить себя, но чувствует, что не может, потому что потеряет контракт или будет назван сумасшедшим... Эта обувь олицетворяет неуважение, которое люди у власти испытывают к таланту".

Adilette 22 Slides были выпущены в начале июня, продавались по $55 и быстро были распроданы. Yeezy Slide были выставлены по цене $55, но затем стоимость была увеличена до $60.

Срок действия контракта Уэста с adidas истекает в 2026 году, но рэпер намекнул, что в будущем планирует выпускать одежду и обувь без поддержки бренда.