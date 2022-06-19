Пол Уокер и Ума Турман получат звезды на Аллее славы в Голливуде

Актеры Ума Турман, Пол Уокер (посмертно), Билл Пуллман и другие деятели культуры получат звезды на Аллее славы в Голливуде в 2023 году. Соответствующий список опубликовало издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В перечень также вошли актер Винс Вон, актер и режиссер Джон Фавро, певец Ленни Кравиц, исполнительница Дженни Ривера (посмертно), рок-группа Jonas Brothers и прочие знаменитости.