Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Херд собирается написать книгу о своем скандальном браке с актером Джонни Деппом. Об этом сообщает издание OK! Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что Херд подписала многомиллионный контракт на создание книги. В частности, инсайдер объясняет ее решение тем, что она "не в той позиции, чтобы отказываться от денег".

Кроме того, добавляет осведомленный источник, Херд подозревает, что в ближайшее время не получит больших ролей в Голливуде в связи с проигранным ею недавно судом с Деппом, обвинявшим ее в клевете. "Эмбер допускает, что ее карьера в Голливуде завершена. Она уже ведет переговоры о книге и очень воодушевлена. Терять ей сейчас нечего, она расскажет все", - обещает инсайдер.