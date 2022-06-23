Шакира выглядит подавленной после того, как в СМИ появились фото ее мужа - ФОТО
Певица Шакира попала в объектив фотографов впервые после того, как ее муж Жерар Пике был сфотографирован с неизвестной женщиной на вечеринке в Стокгольме, и выглядит подавленной. Об этом передает Day.Az со ссылкой на DailyMail.
На фотографиях папарацци Шакира, сидящая за рулем своей машины, производит впечатление, будто она расстроена.
На прошлой неделе шведская телеведущая и блогер Катрин Житомирска опубликовала в своих соцсетях фотографию с вечеринки, на которой Пике запечатлен с неизвестной девушкой.
Как написала телеведущая, таким образом она решила отомстить футболисту, поскольку обиделась на него за отказ поздороваться со своим сыном - большим поклонником Пике. Фото стало вирусным, но установить личность спутницы Жерара пока не удалось.
Певица Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей - 10-летний Милан и 8-летний Саша.
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