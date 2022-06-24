В Великобритании на торги выставили автомобили Джеймса Бонда

Частный британский аукционный дом Bonhams выставил на торги два автомобиля, которыми управлял агент 007 Джеймс Бонд в лентах "Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Любителям раритетных авто представится шанс приобрести одни из самых знаковых машин, которыми управлял Джеймс Бонд, - Land Rover Defender SVX и Aston Martin DBS Superleggera", - отмечают акционеры.

В Bonhams уточнили, что заинтересованные смогут увидеть лоты на традиционном фестивале автогонок в Гудвуде. Мероприятие пройдет с 23 по 26 июня.

Предварительная цена автомобиля Aston Martin составляет 250 тыс. фунтов стерлингов (около 307 тыс. долларов США). В какую сумму оценили второй автомобиль - не указано. Представители торгового дома рассчитывают получить за две машины не менее 400-500 тыс. фунтов (492-615 тыс. долларов).