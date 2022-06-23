Брэд Питт о завершении кинокарьеры
В четырех абзацах новой статьи журнала GQ о Брэде Питте оскароносная суперзвезда предвидит конец своей карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании", - указал 58-летний звезда Голливуда.
"Этот последний семестр или триместр. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?" - задается вопросом артист.
Брэд Питт не собирается мгновенно заканчивать кинокарьеру. Он появится на экранах в блокбастере "Поезд-пуля" от Дэвида Лейтча и Sony, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.
Он возглавляет актерский состав, в который также входят Сандра Буллок, Аарон Тейлор Джонсон, Плохой Банни, Джоуи Кинг, Зази Битц, Логан Лерман, Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Карен Фукухара и другие известные артисты.
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