Бакинские летние вечера с Эйюбом Ягубовым, Фуадом Мусаевым и Натаван Джабизаде

В Зеленом театре Баку 20-21 июля в 20.00 будет представлена концертная программа, организованная SoundPro Media Group, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе примут участие народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов, созданный им оркестр BigBand под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева и популярная исполнительница Натаван Джабизаде.

Примечательно, что музыканты коллектива предстают в образах бакинских "гагашей" в кепках-"аэродромах". Так в свое время называли широкие круглые кепки. Раньше в Баку почти на каждом шагу можно было встретить мастерские по пошиву таких кепок. В 70-е годы прошлого века они были особенно популярны среди жителей старых кварталов Баку.

"Два летних вечера с зажигательными и лирическими композициями будут представлены по желанию зрителей. В январе эта концертная программа на протяжении четырех дней с аншлагом проходила во Дворце Гейдара Алиева. Мы вновь порадуем зрителей, и также представим композиции в новой аранжировке", - сказал Фуад Мусаев.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/eyyub-yaqubov-big-band-soundpro-fuad-musayev-ve-natavan-cebizade

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