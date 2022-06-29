В шоу «Форт Боярд» живых тигров заменят 3D-моделями

В телеигре "Форт Боярд", которая выходит на экраны французского телевидения с 1990 года, со следующего сезона не будет настоящих тигров, охранявших сокровищницу.

Создатели французской телевизионной игры "Форт Боярд" решили со следующего сезона шоу, который стартует 2 июля на канале France 2, отказаться от живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, и заменить их 3D-моделями, сообщает The Huffington Post, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Продюсерская компания Adventure Line Productions еще в феврале объявила, что Кашмир и Тоска - последние тигры, которые появлялись в шоу, - больше не будут участвовать в связи с "эволюцией менталитета" зрителей, обеспокоенных благополучием животных. Издание 20 Minutes писало со ссылкой на продюсеров, что тигров передали заводчику и тот будет заботиться о животных до их естественной смерти.

Хотя живые тигры "ушли на пенсию", создатели телеигры не захотели отказываться от ее символа. Животных заменили компьютерной анимацией.

По словам продюсера Гийома Рамейна, сначала организаторы рассматривали возможность использовать архивные кадры с хищниками, но отказались от этой идеи, подумав, что "зрителям это покажется странным, поскольку они знают, что животных больше нет". В итоге организаторы решили "оживить" статуи тигров в сокровищнице форта, "как гаргулий в "Горбуне из Нотр-Дама" или существ в "Фантастических тварях".

Проектом занималась французская студия Seed Factory, которая специализируется на 3D-эффектах, на его разработку ушло четыре месяца.