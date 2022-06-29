В CinemaPlus покажут фильм «Миньоны 2»

Сеть премиум кинотеатров CinemaPlus с 30 июня приступает к показу всеми любимого американского компьютерно-анимационного комедийного фильма "Миньоны: Грювитация", также известного как "Миньоны 2". Это продолжение фильма "Миньоны" (2014) о маленьких желтых существах, с которыми зрители познакомились в мультфильме "Гадкий Я" (2010), передает Day.Az.

Режиссёр - Кайла Балда. Стив Карелл и Пьер Коффен повторяют свои роли из предыдущих частей. К актёрскому составу также присоединились Тараджи Хенсон, Мишель Йео, RZA, Жан-Клод Ван Дамм, Люси Лоулесс, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо, Расселл Брэнд, Джули Эндрюс и Алан Аркин.

Мировая премьера состоялась 13 июня 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм "Миньоны: Грювитация" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.