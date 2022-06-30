Умерла рисовавшая большеглазых детей художница Маргарет Кин

Художница Маргарет Кин скончалась 26 июня в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть Кин подтвердил продюсер и сценарист Ларри Карасевски, работавший над посвященным художнице байопиком "Большие глаза" (2014). "Благодарен за время, которое было подарено нам, чтобы познакомиться с этим прекрасным человеком. Десятилетие понадобилось, чтобы привести "Большие глаза" на большой экран. Но история того, как она пережила абьюз, была важна", - написал он.

Известно, что в детстве Маргарет Кин потеряла слух, что заставило ее сконцентрироваться в своей живописи на глазах.

Работы Кин стали популярны в 1960-е, тогда об их авторстве заявлял второй муж художницы Уолтер, он открывал галереи, давал интервью. В 1965 году супруги развелись. В 1970 году Маргарет заявила, что сама писала картины. В 1986 году судья постановил, что Уолтер и Маргарет должны нарисовать характерных для живописи Кин большеглазых детей прямо в суде. С этим справилась только Маргарет.

В фильме 2014 года художницу сыграла Эми Адамс.