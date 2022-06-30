Опубликован трейлер «Билета в рай» с Джулией Робертс и Джорджем Клуни

Студия Universal опубликовала трейлер фильма "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые называют свои отношения "худшими годами в жизни".

Разведенная пара отправляется на Бали в надежде не дать своей дочери (Кейтлин Девер) сделать ту же ошибку, что они сделали 25 лет назад, выйти за первого встречного и наплевать на свою карьеру.

Премьера фильма запланирована на 21 октября.