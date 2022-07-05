У 59-летнего Квентина Тарантино родилась дочь

Режиссер Квентин Тарантино стал отцом во второй раз: 2 июля его супруга, актриса Даниэлла Пик, родила дочь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даниэлла и Квентин Тарантино рады сообщить, что Даниэлла родила их девочку 2 июля 2022 года, младшую сестру Лео, их первого ребенка", - рассказали изданию 59-летний режиссер и 38-летняя актриса.

О том, что Даниэлла Пик ждет второго ребенка стало известно в феврале 2022 года, спустя ровно два года после рождения их первенца Лео.

В прошлом году во время интервью на телевидении Квентин рассказал о своем отцовстве, в котором опроверг слухи о том, что супруги назвали мальчика в честь Леонардо ДиКаприо, с которым режиссер работал над фильмами "Джанго освобожденный" и "Однажды в Голливуде".

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик познакомились в 2009 году, а в 2018 году тайно обручились в Лос-Анджелесе. Сейчас они вместе с двухлетним сыном Лео живут на две страны - в Израиле и США.