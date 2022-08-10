Эштон Кутчер мог лишиться зрения и слуха

Голливудский актер Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании в эфире шоу National Geographic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кутчер сообщил, что чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. По словам артиста, у него два года назад была странная и очень редкая форма васкулита.

"Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат", - разъяснил супруг актрисы Милы Кунис. Кутчер добавил, что ему повезло остаться в живых.