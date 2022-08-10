https://news.day.az/showbiz/1485698.html Эштон Кутчер мог лишиться зрения и слуха
Эштон Кутчер мог лишиться зрения и слуха
Голливудский актер Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании в эфире шоу National Geographic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кутчер сообщил, что чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. По словам артиста, у него два года назад была странная и очень редкая форма васкулита.
"Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат", - разъяснил супруг актрисы Милы Кунис. Кутчер добавил, что ему повезло остаться в живых.
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