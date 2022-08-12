Умер французский карикатурист Жан-Жак Семпе

Стало известно о смерти французского карикатуриста Жан-Жака Семпе. Иллюстратор умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"11 августа 2022 года в возрасте 89 лет мирно скончался карикатурист Жан-Жак Семпе в загородном доме в окружении жены и близких друзей", - заявил его биограф и друг Марк Лекарпантье.

Художник известен по работе с Рене Госинни над книгой "Маленький Николя". При жизни он не раз становился автором обложек The New Yorker, а также выпускал колонку комиксов для Paris Match. В 2006-м был удостоен титула командора Ордена Искусств и литературы.