https://news.day.az/showbiz/1486583.html Умер французский карикатурист Жан-Жак Семпе
Умер французский карикатурист Жан-Жак Семпе
Стало известно о смерти французского карикатуриста Жан-Жака Семпе. Иллюстратор умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"11 августа 2022 года в возрасте 89 лет мирно скончался карикатурист Жан-Жак Семпе в загородном доме в окружении жены и близких друзей", - заявил его биограф и друг Марк Лекарпантье.
Художник известен по работе с Рене Госинни над книгой "Маленький Николя". При жизни он не раз становился автором обложек The New Yorker, а также выпускал колонку комиксов для Paris Match. В 2006-м был удостоен титула командора Ордена Искусств и литературы.
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