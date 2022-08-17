Эзра Миллер пожаловался на проблемы с психическим здоровьем

Американский актер, звезда "Фантастических тварей" и "Флэша" Эзра Миллер рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. Об этом сообщает издание The Variety, передает Day.Az.

"Пережив сильный кризис, я теперь понимаю, что страдаю от психических расстройств, поэтому я начал лечение", - признался актер.

Кроме того, он принес извинения общественности за свое эпатажное поведение. Миллер отметил, что намерен поработать над своими проблемами, чтобы "вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни".

Ранее сообщалось, что в Warner Bros. задумались над отменой выхода "Флэша" из-за скандалов с Эзрой Миллером.

8 августа стало известно, что Миллеру было предъявлено обвинение в краже со взломом.

В июле в сети появилось видео, на котором Эзра Миллер угрожает продавцу. В ролике можно видеть, как Миллер предлагает ударить юношу. "Я всегда могу вырубить тебя, и не надо будет паниковать. Просто скажи: да, нет?" - говорит Миллер. Ролик обрывается на нервном смешке продавца, переспрашивающего, что имеет в виду артист.