Мэрайя Кэри планирует выпустить записанный в 90-х альт-рок альбом

Певица Мэрайя Кэри в подкасте Rolling Stone рассказала, что планирует выпустить альбом в стиле альтернативного рока, который она записала в 1990-х годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об альбоме 1995 года, который был "похоронен" лейблом Columbia Records. "Никто об этом не знал. Честно говоря, я тогда хотела выпустить пластинку, но идея была отвергнута", - объяснила Кэри.

В альбом войдет песня "Somebody's Ugly Daughter", в которой изначально был ведущий вокал исполнительницы, прежде чем ее заменила Кларисса Дейн из группы Chick. "Я работаю над версией композиции, в которой появится еще один артист", - поделилась Кэри.