Страдающий от болей Борис Моисеев записал последнюю песню на смартфон

Скончавшийся во вторник певец Борис Моисеев из-за болезни уже давно не выступал и вел творческую деятельность, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Тем не менее последняя его работа была записана в 2019 году. Он выпустил коллаборацию с поющим стилистом Алишером. Тот рассказал о деталях этого трека КП.

На песню "Роттердам" Алишера вдохновила работа певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица".

Партия Бориса Моисеева, указал автор, записывалась прямо у него дома на простой смартфон. Голос артиста прозвучал игриво в свойственной ему манере, но в это время он мучился от боли. Он с трудом мог говорить и двигаться.

В планах Алишера было снять клип на песню, но он не стал этого делать без Бориса Моисеева. Здоровье не позволило тому приехать на съемочную площадку.