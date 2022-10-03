Дайан Крюгер сыграет Марлен Дитрих в новом сериале о легендарной актрисе

Дайан Крюгер сыграет Марлен Дитрих в предстоящем пятисерийном байопике о легендарной актрисе, сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссером сериала станет турецкий постановщик Фатих Акин ("Головой о стену" и "Душевная кухня"). За свою последнюю на сегодняшний день картину "Золотая перчатка" он получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

Акин, который также выступит сценаристом проекта, поставит байопик о Дитрих на основе книги дочери актрисы Марии Ривы "Моя мать Марлен". Дайан Крюгер будет одной из продюсеров сериала.

По мнению Акина, германо-американская актриса Дайан Крюгер - идеальный выбор для воплощения на экране Марлен Дитрих.

"Никто не мог бы быть лучшим выбором, чем она. Марлен была не просто кинозвездой, но и женщиной в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления и многим другим", - объяснил свой выбор режиссер.

Это будет вторая совместная работа Крюгер и Акина. В 2017 году они выпустили картину "На пределе", где актриса сыграла главную роль. За эту работу она была удостоена награды Каннского кинофестиваля.