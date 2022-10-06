Канье Уэста обвинили в расизме

Эпатажный Канье Уэст вызвал скандал на неделе моды в Париже. Американский рэпер шокировал публику, появившись на одном из мероприятий в футболке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение)".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, за такой слоган, прямо противоположный ценностям, которые транслируют сейчас в западном обществе, против музыканта ополчились пользователи соцсетей.

Они обвинили Канье в расизме. На это певец ответил постом в соцсети. Он назвал движение BLM аферой, с которой теперь покончено.