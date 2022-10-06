Супруга Оззи Осборна о состоянии страдающего болезнью Паркинсона мужа

Супруга рокера Оззи Осборна Шэрон в беседе с телеведущим Джереми Паксманом для документального фильма о болезни Паркинсона рассказала о состоянии страдающего от этого недуга мужа. Слова Шэрон цитирует Wales Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Осборн, ей приходится хуже, чем мужу. "У тебя просто останавливается жизнь, какой ты ее знала. Я смотрю на мужа, и мне так больно за него. Иногда гляжу на него, когда он не знает, что я гляжу, и плачу", - поделилась она.

При этом, добавила Осборн, в жизни семьи есть и положительные изменения: близкие стали больше бывать вместе. "Я люблю мужа больше, чем три года назад", - призналась она.

Она также уточнила, что состояние Осборна улучшилось после приема прописанных средств для сна. Также он не пропускает процедуры физиотерапии.

Нейродегенеративное заболевание было диагностировано у 73-летнего Осборна в 2003 году. Прессе он рассказал о болезни в 2020 году.