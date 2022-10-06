Анджелина Джоли рассказала об отношении Брэда Питта к детям

Актриса Анджелина Джоли утверждает, что во время инцидента в самолете в 2016 году Брэд Питт "бил и душил" их детей. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В судебных документах, попавших к журналистам издания, говорится, что актер "придушил одного ребенка и ударил второго". О ком именно из детей супругов идет речь, доподлинно неизвестно, но вероятнее всего, одним из пострадавших стал приемный сын Джоли и Питта Мэддокс.

"В разгар ссоры Питт схватил жену за голову и начал трясти ее. Прибежали дети и попытались защитить мать, умоляя отца остановиться. В итоге, Брэд придушил одного из детей и ударил другого по лицу. Все дети были напуганы и плакали. События того дня сильно травмировали Анджелину и детей. По сей день они не могут вернуться в Шато Мираваль из-за связи этого места с теми ужасными событиями", - говорится в документах.