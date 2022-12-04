Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова представила коллекцию, посвященную Венеции в рамках Azerbaijan Fashion Week, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Венеция - самый романтичный уголок Европы, расположенный на северном побережье Адриатического моря в Италии. Величественная архитектура, неповторимая атмосфера свободы и легкости, оживленные лабиринты улиц - все это создает уникальный и удивительный и ансамбль. Большая часть "города на воде" расположена на островах в Венецианской лагуне, которые соединены между собой огромным количеством мостов. Исторический центр Венеции с образцами архитектуры XIV-XVI веков включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. А венецианская маска - традиционный символ ежегодного карнавала, который проходит в этом городе.

Этим мотивам была посвящена новая коллекция Фахрии Халафовой, которая сопровождалась фотослайдами, сделанными самим дизайнером во время участия в Венецианском международном кинофестивале в качестве специального гостя летом этого года. В рамках визита Фахрия Халафова побывала в мэрии и встретилась с главой Эрмелиндой Дамиано. Также посетила Музей истории тканей и костюмов и Музей парфюмерии, которые находятся в Palazzo Mocenogo - комплексе из четырёх примыкающих друг к другу дворцов XVI-XVII веков, и Азербайджанский павильон на Венецианской биеннале, в старинном здании Procuratie Vecchie на центральной площади Святого Марка. А в мае этого года Фахрия Халафова стала первой женщиной в мире "Послом любви" The Centro Culturale Valentiniano Италии.

Почетным гостем вечера стал арт-директор Венецианского международного кинофестиваля и Венецианского карнавала Мауриче Агости, который преподнес Фахрие Халафовой особую награду - моэка, которую принцы и короли Венеции на протяжении веков дарили избранным личностям. Показ коллекции вызвал большой интерес, был встречен овациями зрителей, букетами цветов.

Показы 13-го сезона официального Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week представлены в Международном центре мугама. Основная тема 13-го сезона AFW - 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. И это неудивительно, ведь генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран. Среди участников Azerbaijan Fashion Week 2022 значатся имена множества местных и зарубежных дизайнеров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.