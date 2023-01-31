Представлены логотип и слоган «Евровидения 2023»

Обнародованы логотип и слоган конкурса песни Евровидение, который пройдет в этом году в британском Ливерпуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Евровидения, логотип конкурса отражает совместное биение сердец в унисон, а "United by Music" был выбран в качестве официального слогана конкурса.

Отметим, в прошлом году конкурс выиграла Украина, но из-за войны было решено провести его в Великобритании. Флаг обеих стран был использован в качестве источника вдохновения для логотипа цветовой схемы.

Напомним, 9 и 11 мая пройдут полуфиналы конкурса, 13 мая состоится финал.