"Евровидение-2023": стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Азербайджана

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" выступит во второй части первого полуфинала, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, что в Сент-Джордж-холле (St George's Hall) в Ливерпуле прошла жеребьевка, на которой определился порядок выступлений представителей стран-участников "Евровидения-2023".

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся - 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.

В финал автоматически попадают страны "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-победительница конкурса прошлого года (Украина).

В первом полуфинале, который состоится 9 мая выступят представители Сербии, Латвии, Ирландии, Норвегии, Португалии, Хорватии, Мальты, Швеции, Молдовы, Швейцарии, Израиля, Нидерландов, Финляндии, Азербайджана, Чехии.

Во втором полуфинале - 11 мая, выступят участники от Армении, Кипра, Румынии, Дании, Бельгии, Исландии, Греции, Эстонии, Албании, Австралии, Австрии, Литвы, Сан-Марино, Словении, Грузии, Польши

Напомним, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Приема заявок на отбор исполнителя и песни, которые представят Азербайджан на "Евровидении-2023" проходил до 15 января.