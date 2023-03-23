Рекламную кампанию мужской линии Dior сняли на фоне пирамид Гизы

Рекламная компания новой мужской коллекции Dior была снята в Египте - фоном для моделей стали пирамиды Гизы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на WWD.

В съемках приняли участие модели Хазем Мохамед Али, Дара Гёй, Лорис Муан, Виктор Кром и Янг Хао, которые позировали на фоне древнеегипетских сооружений фотографу Рафаэлю Паваротти.

В декабре 2022 года там же, в Египте, креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс провел показ коллекции Pre-Fall, на котором Лорис Муан вышел в белом парике - это была отсылка к образу Стинга в картине Дэвида Линча "Дюна" 1984 года.

В мужскую коллекцию вошли элементы, вдохновленные научной фантастикой и женскими элементами одежды из архивов Dior. Так, французский модный дом включил в линию шерстяные полукилты, напоминающие знаменитое платье 1950 года модели Bonne Fortune, созданное Кристианом Диором.

Среди аксессуаров в коллекции выделаются сумка-скарабей и высокие кроссовки, похожие на обувь космонавтов.