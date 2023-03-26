Заключительные «Стражи Галактики» станут самыми продолжительными

Режиссер Джеймс Ганн подтвердил в Twitter, что третья и заключительная часть "Стражей Галактики" станет самым длинным фильмом трилогии. Ее хронометраж составит около двух с половиной часов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя это еще не точно. Обещаю, что ни одна секунда фильма не будет потрачена впустую. <...> Необходимо прочувствовать полную арку каждого героя Стражей Галактики. [Это важно] не только для фильма, но и всей трилогии (или я должен сказать трилогии плюс)", - написал Ганн.

Режиссер уточнил, что под "трилогией плюс" он имел ввиду три полнометражных фильма, а также не входящие в оригинальную историю ленты "Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Мировая премьера "Стражей Галактики-3" запланирована на 5 мая 2023 года. Как говорил Ганн, третья картина будет кардинально отличаться по тональности от предыдущих двух. Он также заявил, что планирует уделить в ней больше экранного времени еноту Ракете.