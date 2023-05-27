Фанаты раскритиковали особняк Бейонсе и Jay Z за $200 млн, сравнив его с гигантским сортировочным центром и бункером, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце мая звездные супруги приобрели самый дорогой дом в Калифорнии - роскошный особняк, стоимостью $200 млн. Позже стало известно, что пара оплатила дом наличными.

Вопреки внушительным габаритам особняка и его рекордной стоимости фанаты звезд не оценили покупку кумиров.

Многие поклонники пары высмеяли внешний вид дома общей площадью в 2787 кв. м, сравнив его с гигантским сортировочным центром популярной в Америке сети складов компании Costco. Нашлись и такие, кому особняк напомнил тюрьму и бункер времен Второй мировой.

"Меня никогда не перестанет удивлять, как знаменитости могут покупать такие уродливые дома стоимостью $200 миллионов, которые выглядят как строительная площадка склад", "Они могли просто купить тюрьму, так как она и этот дом выглядит абсолютно идентично. Еще бы и сэкономили на сделке", "Этот дом выглядит как бункер времен Второй мировой войны" - высказались в сети фанаты звезд.