Известный американский режиссер анонсировал съемки нового фильма

Режиссер Мартин Скорсезе заявил, что снимет новый фильм об Иисусе Христе по просьбе папы Римского, который призывал деятелей культуры "показать нам Иисуса". Как передает Day.Az, об этом сообщило издание "Католическая цивилизация".

"Я откликнулся на призыв папы Римского к деятелям искусства единственным известным мне способом - задумав и написав сценарий фильма об Иисусе. И я собираюсь приступить к его созданию", - сказал Скорсезе