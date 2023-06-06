Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновала Сеть

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта 17-летняя Шайло снова привлекла к себе внимание своим имиджем.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на днях вместе со своей звездной матерью девушка отправилась на литературный фестиваль на Ямайке, где и попала в объектив папарацци.

Внимание поклонников привлекло то, что девушка снова появилась на публике со стрижкой "под мальчика" - Шайло побрело свои белокурые волосы почти под "ноль". Также девушка выбрала короткие шорты и черную оверсайз футболку с изображением луны.

В Сети начали бить тревогу после увиденного "мальчишеского стиля" 17-летием дочери актеров. Фаны предполагают, что Шайло снова не чувствует себя девочкой и планирует сменить пол.

Напомним, еще в детстве Шайло заявила о том, что чувствует себя мальчиком. С раннего возраста она носила короткие прически и предпочитала одежду для мальчиков. Более того, в 12-летнем возрасте девочка начала принимать гормональные препараты и стала называть себя Джоном.

Однако впоследствии Шайло все же принялась одевать женственные образы, отрастила длинные волосы и даже начала делать макияж.