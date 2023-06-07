Создатель «Черного зеркала» разочаровался в написанном ИИ сценарии

Сценарист научно-фантастического сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер заявил, что попробовал написать эпизод к антологии с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Однако результат его разочаровал. Об этом Брукер заявил изданию Empire, передает Day.Az.

"Я набрал: "Сгенерируй эпизод к "Черному Зеркалу". ИИ сделал нечто, что выглядит на первый взгляд правдоподобно, но на второй - чушь. Он проанализировал синопсисы всех серий и смешал их вместе. Если копнуть поглубже, то можно подумать: "Здесь вообще нет ни одной оригинальной мысли", - сказал сценарист.

Брукер заявил, что ИИ как пародист, который пытается подражать уже чему-то, что создал человек. Впрочем, опыт написания сценария с помощью технологий оказался полезным для сценариста, - он понял, что нельзя пытаться подражать самому себе и уже созданным эпизодам.

Премьера шестого сезона сериала "Черное зеркало" должна состояться на Netflix 15 июня.