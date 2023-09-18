Определился победитель кинофестиваля в Торонто

Фильм American Fiction (можно перевести как "Американское чтиво") американского режиссера, сценариста и журналиста Корда Джефферсона получил Гран-при 48-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом сообщили организаторы на сайте киносмотра, передает Day.Az.

Сатирический фильм снят по роману Персиваля Эверетта "Уничтожение" (2001), который рассказывает о писателе, решившем создать книгу, вобравшую в себя все стереотипы о темнокожем населении США.

TIFF проходил с 7 по 17 сентября. В этом году на нем было представлено порядка 300 полнометражных фильмов и короткометражных работ. Картин из России на киносмотре уже второй год подряд не было.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам зрительского голосования. В прошлом году Гран-при фестиваля получил фильм "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022) американского режиссера Стивена Спилберга.