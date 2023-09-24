Принц Гарри и Меган Маркл вручили награду Кевину Костнеру

Принц Гарри и Меган Маркл появились вместе на благотворительном мероприятии One805 Live. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

В поместье Кевина Костнера в Санта-Барбаре состоялся благотворительный вечер, гостями которого стали принц Гарри и Меган Маркл. Они вручили Кевину Костнеру почетную награду. Для выхода на публику герцогиня выбрала лаконичное шерстяное пончо, которое дополнила массивными золотыми серьгами. Принц Гарри выбрал черный костюм с рубашкой в тон.

17 сентября Меган Маркл и принц Гарри посетили закрытие "Игр непокоренных" в Дюссельдорфе. В последний день соревнований Меган Маркл появилась на публике в обтягивающем платье-бюстье малахитового цвета с открытыми плечами от американского бренда Cult Gaia. Герцогиня Сассекская дополнила образ бежевыми туфлями-лодочками Aquazzura.