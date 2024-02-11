Пенелопа Крус рассказала о полученной в детстве психологической травме

Актриса Пенелопа Крус призналась, что боится водить из-за несчастного случая со своей сестрой Моникой. Об этом артистка заявила в интервью Elle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это сильно травмировало меня. Я видела, как она теряет сознание. У меня был шок, и я говорила людям в больнице: "О, мою сестру только что сбила машина", - вспомнила актриса.

Крус добавила, что на момент происшествия ей было 8-9 лет. Сестра актрисы по итогу оправилась после несчастного случая, однако сама звезда "Вики Кристины Барселоны" с тех пор боится автомобилей. По словам Крус, даже на съемках фильма "Феррари" с Адамом Драйвером она не ездила самостоятельно.

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