Иранского певца лишили свободы на три года

Иранская поп-звезда Шервин Хаджипур получил три года тюрьмы за свою песню, получившую премию "Грэмми". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Alarabiya News.

Песня Baraye, написанная Хаджипуром, стала гимном иранского протестного движения, вызванного смepтью 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, и врачам не удалось ее спасти. Во время общенациональных демонстраций певец выпустил трек, а затем получил за него "Грэмми" в феврале прошлого года.

Тогда 71-летняя Джилл Байден поднялась на сцену, чтобы наградить Хаджипура за победу в новой номинации "Лучшая песня для социальных перемен". Супруга 46-го президента США назвала мелодию "мощным и поэтичным призывом к свободе и правам женщин".

Певец сообщил на своей странице в Instagram, что его приговорили к трем годам тюрьмы за "подстрекательство и провоцирование людей к беспорядкам с целью нарушения национальной безопасности". Известно, что его также осудили за "пропаганду против режима". Время за решеткой он проведет за написанием песни о "зверствах США против человечества", а также будет обязан "задокументировать нарушения прав человека со стороны правительства США за последнее столетие". Кроме того, по решению суда Хаджипур должен принимать участие в деятельности, которая "пропагандирует достижения" Исламской революции.

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