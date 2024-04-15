Кара Делевинь в эффектном наряде появилась на публике

31-летняя британская актриса и модель, похоже, окончательно оправилась после проблем с наркотиками и алкоголем и теперь снова блистает на светских мероприятиях, демонстрируя стильные наряды и свою роскошную фигуру.

Не стала исключением и церемония Olivier Awards 2024 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, где знаменитость появилась в ансамбле, который привлек внимание публики, пишет Mail Online, передает Day.Az со ссылкой на Focus.

На модели было платье, состоявшее из голубого топа на бретелях, который закрывал только переднюю часть фигуры, оставляя открытой спину, и красной длинной юбки с большими пайетками и высоким разрезом сзади.

Кара заплела волосы в длинную низкую косу и выбрала для этого случая тонкий, но безупречный макияж. Образ она завершила черными босоножками на шпильке.

Звезда пребывала в прекрасном настроении и с удовольствием позировала фотографам прежде, чем отправиться в зал.

Сейчас Делевинь активно снимается для модных брендов. Например, в марте она стала звездой новой рекламной кампании Стеллы Маккартни "Лето 2024". Гламурная фотосессия проходила в центре переработки отходов в Лондоне.

Что касается пережитого год назад нервного срыва, то, по словам девушки, призналась, что стресс и ее поведение, за которыми имели возможность наблюдать миллионы людей, - результат "экзистенциального кризиса" и "спираль страданий" и вечеринок.

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня осознать, насколько я свалилась на дно. Я всегда думала, что работу нужно делать в плохие времена, но на самом деле ее нужно делать в хорошие времена. Работу нужно вести последовательно. Это никогда не будет исправлено или полностью излечено, но я согласна с этим, и в этом разница", - подчеркивала знаменитость.

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