Azerbaijan Fashion Week 2024 – мировые тренды, от зороастризма до горы Янардаг

В рамках 16-го весенне-летнего сезона Азербайджанской недели моды прошли показы местных и зарубежных дизайнеров, организованные при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при Министерстве культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Основными темами 16-го сезона Azerbaijan Fashion Week стали "пламя", "огнепоклонство" и история зороастризма, а главным лозунгом - "Огонь. Жизнь. Возрождение". Обращение к данной стихии не случайное. Ведь огонь является одним из главных символов Азербайджана. В древние времена на азербайджанской земле горели тысячи костров. "Священное" пламя колыхалось как в величественных храмах, так и в святынях. Благодаря этим древним огням Азербайджан получил свое название "Земля огней" (Страна огней). Возвращение к истокам, возрождение истории и обращение к национальным мотивам является важным шагом к продвижению ценного наследия страны, его культурных и духовных ценностей на мировой платформе.

Дизайнеры, модельеры и создатели брендов из Азербайджана, России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Франции, Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана представили широкой аудитории новинки сезона, мировую тенденцию на этническую направленность моды, современную интерпретацию национальных мотивов на одежде и многое другое. В мероприятиях также приняли участие зарубежные гости, блогеры, байеры из Центральной Азии, Ближнего Востока, стран СНГ. Официальным лицом 16-го весенне-летнего сезона AFW стала популярная исполнительница Рилая.

В отеле The Ritz-Carlton гости мероприятия смогли ознакомиться с образцами эксклюзивных работ международных брендов - Zemfira Jafar, O'Blanc, Studio 4353, Tung Vu, The Names, Maison Keti, Menzer Zekizade Fashion School, Naz Maer, Nilufar Alakbarova, Azamat Somatov, Vays Asoev, Zherebtsov.

Кроме этого, при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана на территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг" состоялись презентации коллекций дизайнеров Art by Sofia, Shogy, Aktoty, Mussavir, Brand by Jamilya, Safiya Couture, Natavan.

В рамках 16-го сезона основатели B2B New Couture - Pirnia Collections (Париж) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова также провели дискуссию на тему "Как построить продажи на международном рынке. 10 правил успешной интеграции и ошибки, которых надо избегать". Помимо этого, для молодых дизайнеров был проведен конкурс Up-Cycle Jeans, ориентированный на поддержку экологически чистой моды. По итогам конкурса четырем победителям были вручены ценные подарки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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