Жена Джорджа Клуни может попасть под американские санкции

Жена Джорджа Клуни Амаль Клуни может попасть под американские санкции. Оскароносный актер так из-за этого переживает, что звонил в Белый дом, пробуя "разрулить" вопрос.

Амаль Клуни - жена голливудского актера - занимается правозащитной деятельностью. Теперь адвокат британо-ливанского происхождения рискует попасть под американские санкции из-за своей деятельности. Дело в том, что она принимала непосредственное участие в сборе показаний и данных для Международного уголовного суда (МУС), на основе которых были выданы ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и лидеров ХАМАС.

В США и так не признают решения МУС, но этот ход организации вызвал неприкрытую агрессию Белого дома. И сенаторы, и президент США заявили о том, что будут думать, как наказать МУС за подобные действия, и заговорили о введении санкций и в адрес прокурора МУС Карима Хана, и в отношении тех, кто принимал участие в этом расследовании.

Позднее в Белом доме заявили, что "санкции, возможно, не самый правильный ответ" и представители Госдепа постараются поработать с конгрессом, чтобы принять иное решение, однако во вторник, 4 июня, парламент одобрил возможное введение санкций в адрес МУС, несмотря на словесное неодобрение администрации Байдена.

"Этот шаг, возможно, потребует от государства введения санкций в адрес судей, персонала МУС, свидетелей и даже союзников США, которые имели даже ограниченное участие в этом расследовании", - заявили в Госдепе. Это заявление вызвало протест со стороны многих республиканцев.

Однако больше всего забеспокоился Джордж Клуни. По данным The Washington Post, после принятия акта о санкциях актер немедленно позвонил в Белый дом и поговорил с советником президента Стивом Ричетти. Пожаловался, что Амаль Клуни может грозит арест. Ни Белый дом, ни представители актера не комментируют содержание разговора.

Американские СМИ отмечают, что акт о санкциях в адрес МУС может сильно ударить по Байдену. Джордж Клуни - давний активный сторонник Демократической партии. Во время предвыборной кампании 2020 года он лично пожертвовал Байдену полмиллиона долларов и помог собрать еще в разы больше. Через неделю, 15 июня, у него было запланировано предвыборное ралли в Калифорнии, где вместе с Джулией Робертс они должны были собирать деньги для Байдена и агитировать население голосовать за демократов. Теперь участие Клуни в этом мероприятии - под большим вопросом, как и дальнейшее проживание его супруги на территории США. В декабре 2022 года, когда Клуни посещал с визитом Белый дом, Байден "шутливо" обращался к нему как к "мужу леди Амаль Клуни". Сегодня же ситуация изменилась, и ограничение свободы слова ударило по одному из самых ярых сторонников Байдена.