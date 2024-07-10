Американский рэпер Канье Уэст заявил о завершении карьеры. Переписку, в которой музыкант говорит об уходе со сцены, опубликовал его коллега Rich the Kid в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться", - говорится в сообщении Уэста, скриншот которого выложил Rich the Kid. В переписке он призвал рэпера не отправляться "на пенсию" и напомнил ему об успехе альбома Vultures 1.

Впоследствии Rich the Kid удалил публикацию. Уэст не комментировал произошедшее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!