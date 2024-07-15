Джонни Деппа заметили в компании молодой девушки по имени Юлия, передает Day.Az.

О самой Юлии известно немного. Предположительно, она владеет салоном красоты в Чехии. Неизвестно точно, сколько длится их роман, и где они познакомились.

Рады видеть Джонни счастливым.

@celebrinews

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