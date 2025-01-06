Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с женой Хейли

Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото поцелуя с женой Хейли. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После начала судебных разбирательств по делу Пи Дидди Джастин перестал появляться на публике, пропал из соцсетей и не появлялся в личном блоге жены. Однако он решил развеять слухи о разводе, опубликовав совместные с Хейли Бибер фотографии, на которых он целовал свою жену.

В конце августа певец Джастин Бибер сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.