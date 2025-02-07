Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Актер Пол Хью Мориарти, известный по фильму "Карты, деньги, два ствола", скончался на 87-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, о его смерти сообщила газета Mirror, отметив, что семья подтвердила: актер умер в возрасте 86 лет в присутствии супруги.

Мориарти получил первую известность после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов "Долгая Страстная пятница". Всего в фильмографии актера более трех десятков работ. Карьеру в кино он начал в 1970-х годах - с сериала "Пьеса дня". Далее продолжил сниматься в таких фильмах, как "Челюсти 3" и "Игры патриотов". В 1998 году Мориарти сыграл Гарри Топора в отмеченном наградами криминальном фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Его последняя работа в кино была в 2021 году - роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме "Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера". За свою долгую карьеру Мориарти также снялся в фильмах "Квадрофения", "Отбросы", "Чувство свободы", "Загадка" и "Зло никогда не умирает". У актера также длинный список телевизионных работ, с тех пор как он появился в сериале "Закон и порядок".

Ранее стало известно, что умер актер Анатолий Зобнин, сыгравший в фильме "Бумер". Он скончался в больнице ночью 31 января. Как сообщает издание, актер был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне онкологического заболевания.

Также 31 января стало известно о смерти британской певицы и актрисы Марианны Фейтфулл, она умерла на 79-м году жизни. Фейтфулл была музой The Rolling Stones и снималась в кино с Аленом Делоном.