Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) ей пришлось искать помощи у терапевта. О борьбе с психическими заболеваниями 31-летняя звезда рассказала в выпуске подкаста Hollywood Reporter Awards Chatter, пишет издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гранде, свои альбомы Sweetener и Thank U, Next она выпустила в 2018 и 2019 годах на фоне серьезных ментальных проблем. "Я проходила через многочисленные сеансы терапии, имела дело с ПТСР и всеми видами горя, депрессии и тревоги. Я, конечно, относилась к этому очень серьезно, но и музыка была частью лечения, она сильно способствовала спасению моей жизни", - призналась певица, добавив, что это были темные времена.

По словам Гранде, развитию ее проблем с психикой способствовал произошедший во время ее концерта в Манчестере в 2017 году теракт, а также расставание с рэпером Маком Миллером, которого не стало через четыре месяца после разрыва отношений.