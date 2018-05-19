В Баку задержана группа наркоторговцев
19 мая 2018 12:16 90
Сотрудники полиции продолжают решительную борьбу с наркотиками.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, 18 мая в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были выявлены и изъяты крупная партия наркотических средств, в том числе большое количество сильнодействующих препаратов, содержащих психотропные вещества, передает Day.Az.
Изъятые вещественные доказательства сотрудниками полиции были представлены на экспертизу. Задержанные лица переданы следствию.
В связи с фактами возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
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