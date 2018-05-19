В Баку задержана группа наркоторговцев

Сотрудники полиции продолжают решительную борьбу с наркотиками.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, 18 мая в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были выявлены и изъяты крупная партия наркотических средств, в том числе большое количество сильнодействующих препаратов, содержащих психотропные вещества, передает Day.Az.

Изъятые вещественные доказательства сотрудниками полиции были представлены на экспертизу. Задержанные лица переданы следствию.

В связи с фактами возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook