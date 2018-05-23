В Генпрокуратуру Азербайджана направлена информация о работодателях-нарушителях

Центр мониторинга трудовых отношений Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям провел 58 выездных мониторингов, охвативших 105 юридических и физических лиц, занимающихся строительством многоквартирных жилых зданий в Баку. Об этом говорится в сообщении госагентства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время мониторингов было установлено, что 723 человека работали без трудового договора или служебного (гражданского) контракта.

Для принятия мер по выявленным фактам информация в отношении 27 физических и юридических лиц была направлена в министерство труда и социальной защиты населения, в отношении 24 физических и юридических лиц - в Генеральную прокуратуру.

Отметим, что привлечение к выполнению работ работников в большом количестве (десять человек и более) без трудового договора наказывается в виде штрафа от семи до десяти тысяч манатов, либо исправительными работами до двух лет, либо ограничением свободы сроком на два года, либо лишением свободы сроком до двух лет.

В сообщении говорится, что трудовые договоры должны быть оформлены в электронной форме и пока договор не вступил в силу в системе трудовых уведомлений, работник не может привлекаться к работе на территории строительства.

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