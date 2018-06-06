В Исмаиллы частично восстановили телефонную связь

Сбой, в оказании телекоммуникационных услуг ООО Aztelekom в зоне обслуживания исмайыллинского телекоммуникационного узла, вызванный сильными проливными дождями с ураганом, частично устранен. Об этом сообщили Trend в ООО, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, аварийные бригады продолжают восстановительные работы, и абоненты по мере возможности подключаются к телефонной сети.

"Проливные дожди с ураганом наблюдались в Исмайыллинском и Гекчайском районах в субботу. Аварийные бригады незамедлительно были привлечены к восстановительным работам, что позволило частично возобновить оказание услуг связи. Однако работы все еще продолжаются. Мы не можем оставить население без связи. На установку опорных столбов, прокладку новых кабелей, на подключение абонентов к сети требуется время.

Соответственно если соблюдать поочередность перечисленных работ, то это может оставить абонентов без доступа к услугам связи в течение нескольких дней. Поэтому мы подключаем абонентов к сети по мере возможности. Не исключено, что некоторые абоненты могут столкнуться с проблемами доступа к сети, но это может быть вызвано с восстановительными работами, которые будут вестись еще некоторое время", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, селевые потоки опрокинули опоры телефонной связи и в основном нанесли ущерб телекоммуникационной инфраструктуре сел Исмайыллы, Буйнуз, Дияллы и других населенных пунктов.

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