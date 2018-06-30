Федая Лачын признала себя частично виновной по предъявленному обвинению
Начался ознакомительный этап по обвинительному акту в отношении певицы Федаи Лачын и еще 12-ти человек, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенных в Баку.
Об этом Report сообщил адвокат Ф.Лачын Тюркель Сулейманлы, передает Day.Az.
По его словам, со вчерашнего дня его подзащитная знакомится с уголовным делом в Бакинском сизо.
Адвокат отметил, что в отношении Ф.Лачын других обвинений выдвинуто не было, певица признала себя частично виновной.
Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.
По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.
Напомним, что по уголовному делу в качестве обвиняемых проходят 13 человек, один объявлен в розыск.
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