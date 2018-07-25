В Азербайджане возбуждено 7 уголовных дел в связи с каменными карьерами

25 июля 2018 12:55

В Азербайджане в связи с каменными карьерами возбуждено 7 уголовных дел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, в Главном управлении ведется следствие по 7 уголовным делам, возбужденным в связи с каменными карьерами в различных регионах страны.

К.Алиев также добавил, что в связи с фактом обрушения моста в Гейчае к ответственности были привлечены 7 должностных лиц. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. 

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