В Азербайджане возбуждено 7 уголовных дел в связи с каменными карьерами
25 июля 2018 12:55 349
В Азербайджане в связи с каменными карьерами возбуждено 7 уголовных дел.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.
По его словам, в Главном управлении ведется следствие по 7 уголовным делам, возбужденным в связи с каменными карьерами в различных регионах страны.
К.Алиев также добавил, что в связи с фактом обрушения моста в Гейчае к ответственности были привлечены 7 должностных лиц. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
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