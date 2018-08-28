Минтруда и Госагентство по оказанию услуг гражданам Азербайджана подписали меморандум
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Меморандум во вторник подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и председатель Госагентства Ульви Мехтиев.
Меморандум подразумевает создание необходимой инфраструктуры по агентству и центрам DOST, подготовку кадров, применение информационно-коммуникационных технологий, создание и совершенствование электронных услуг, информационных систем и резервов в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также их интеграцию в портал электронного правительства.
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