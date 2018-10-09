Кямран Алиев: Без совместной деятельности борьба с коррупцией будет неэффективной
9 октября 2018 12:10 137
Борьба с коррупцией - одно из главных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.
Об этом во вторник сказал заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что, несмотря на то, что борьба с коррупцией проводится специализированной структурой, для ее эффективности должны сотрудничать и другие государственные структуры.
"Коррупция столь же вредна для общества, как и болезнь для человеческого организма. Без совместной деятельности и цели борьба с коррупцией будет неэффективной", - сказал К.Алиев.
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