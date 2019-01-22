В Имишли сурово наказали двух арабов

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана задержали иностранных граждан, которые вели незаконную охоту вблизи села Халфали Имишлинского района. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Было установлено, что браконьерами являются граждане ОАЭ Сухаил Али Обаид Захер Аль-Мухарамми и Мубарак Мухаммед Салем Балмур Аламери.

По факту были составлены акт и протокол, нарушители были оштрафованы на 4330 манатов.

У них были изъяты и выпущены в природу стрепеты - редкий вид птиц, которые внесены в Красную книгу Азербайджана.

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